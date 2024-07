Likantropika il·lumina la nit a l’Aldosa, malgrat la pluja

El concert de Likantropika, el grup més veterà de l’escenari musical del país, va oferir una experiència inoblidable a la plaça de l’Aldosa, malgrat un retard de gairebé una hora causat per una intensa pluja. A les vuit del vespre, l’aigua que queia a bots i barrals no va aturar l’entusiasme del públic, que es va refugiar a un bar proper i a diverses zones cobertes, mostrant una determinació ferma de no perdre’s l’espectacle.

Després d’un breu parèntesi meteorològic, el grup, liderat per Albert Bartumeu i Oriol Vella, va pujar finalment a l’escenari. El centenar llarg de persones que es va congregar a la plaça va poder gaudir de tres nous temes de Likantropika: Silver Surfer, Oxford Shoes and Raincoats, i Roswell Again.

“Mantenim l’essència electrònica i les textures sonores. Després d’una època més experimental, ara hem tornat a l’inici però explorant noves melodies amb un toc house i fins i tot funky, amb un estil més ballable”, va comentar Vella. La pluja, però, va reprendre amb força, limitant el concert a aquests tres temes.

La consellera de Cultura, Alèxia Verdaguer, va destacar l’esperit del públic: “Aquest estiu apostem pels concerts de grups locals en diferents pobles de la parròquia. Tot i que la meteorologia no ens va acompanyar, el públic, amb una actitud molt positiva, va esperar fins a poder gaudir del miniconcert de Likantropika”.

Els Dijous a la Fresca de la Massana continuaran amb Ladis B a la plaça de l’Església de Sispony (1 d’agost), Urban Flowers a la plaça del Quart d’Anyós (8 d’agost) i Antònies Darkness a l’aparcament d’Arinsal (22 d’agost).

A més, les Rutes d’Estiu ofereixen l’oportunitat de descobrir les llegendes i històries dels diferents pobles de la mà del periodista i escriptor Alfred Llahí, amb activitats previstes a Arinsal aquest dissabte i a Pal el 10 d’agost.