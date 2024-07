Anna M. Villas assumeix la presidència de Càritas Andorrana

Càritas Andorrana ha anunciat la renovació del seu lideratge amb el nomenament d'Anna M. Villas com a nova presidenta, prenent el relleu d'Amadeu Rocamora. Aquest canvi es va formalitzar durant un esdeveniment celebrat a l'església de Santa Maria del Fener, on també es va acordar el nomenament de mossèn Pepe Chisvert com a nou consiliari-delegat. La cerimònia ha tenit lloc davant la comissió permanent de Càritas Andorrana, presidida per Joan-Enric Vives, arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal.

En el seu discurs, l'arquebisbe Vives ha expressat el seu agraïment per la dedicació de l'anterior president, Amadeu Rocamora, que finalitza el seu mandat després de vuit anys de servei. També ha volgut reconèixer la labor del consiliari sortint, mossèn Ramon Sàrries, qui durant 21 anys ha estat una guia pastoral valuosa per a l'organització. Amb aquests nous nomenaments, Càritas Andorrana inicia una nova etapa amb l'objectiu de continuar el seu compromís social i solidari.