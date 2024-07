Compte enrere pels Jocs

Els Jocs Olímpics del 2024 van donar ahir el tret de sortida, a les 20.00 hores, amb la tradicional cerimònia d’obertura. L’acte, el qual serveix com a recepció i presentació al món dels qui representaran els seus països en la cita, va ser un dels més únics de tots els temps, i és que per primera vegada en la història no es va fer en un estadi, sinó que els atletes van desfilar amb barques sobre el Sena.

En aquest acte van participar, evidentment, els dos representants andorrans, Mònica Doria i Nahuel Carabaña. Precisament, Doria serà la primera a prendre part de l’esdeveniment internacional, en el qual participa en tres disciplines diferents: canoa, caiac i caiac cross, i ho fa amb l’objectiu d’assolir el diploma olímpic i, per què no, aconseguir la primera medalla de la història del Principat.

La tricolor començarà aquest dissabte a les 15.50 hores amb les classificatòries de caiac; l’endemà, a partir de les 15.30 hores, tindran lloc les semifinals, i el mateix diumenge a les 17.45 hores es farà la final. La següent disciplina en la qual participarà és en caiac, el dimarts vinent amb les classificatòries a les 16.00 hores (semifinals i finals l’endemà a les 15.30 i a les 17.30 hores). En darrer lloc, envers el caiac cross, Doria prendrà part en la contrarellotge el 3 d’agost a les 15.30 hores.

Pel que fa a Carabaña, participarà en els 3.000 obstacles masculins el dilluns 5 d’agost entorn les 19.00 hores amb la primera ronda, mentre que la final es farà dos dies més tard, el 7 d’agost, a les 21.40 hores.