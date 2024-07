El conveni social amb l'ONCE, gairebé a punt per a la signatura

El Ministeri d’Afers Socials treballa per enllestir el conveni amb l’ONCE que permetrà que les persones amb discapacitat del país puguin gaudir dels serveis d’aquest organisme espanyol. D’aquesta manera, la titular de la cartera, Trini Marín, ha confirmat que divendres de la setmana passada havia de tenir lloc una reunió per anar tancant els serrells que queden pendents, però que finalment per qüestions d’agenda no es va poder dur a terme. A l’espera, per tant, que aquesta trobada amb els responsables de l’ONCE pugui tenir lloc, sembla que està ja gairebé tot a punt perquè es pugui signar aquest conveni.

L’acord, tal com ja s’ha posat en relleu en més d’una ocasió, té un doble vessant, el de la venda de les butlletes de l’ONCE, un aspecte que implica el Ministeri de Finances, i el vessant social, que és el que depèn d’Afers Socials. Tal com ha recordat Marín, un cop aquest conveni estigui en vigor, comportarà que «tots els serveis que ells puguin oferir» puguin beneficiar les persones del país, com per exemple la «formació a la gent que porti un gos pigall» o els serveis per als nens amb dificultats de visió perquè puguin aprendre el sistema braille, informa l’ANA.