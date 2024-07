Doria tindrà el seu propi documental

La participació de Mònica Doria als Jocs Olímpics de París es podrà veure en primera persona. En aquest sentit, el mitjà Andorra Esportiu, amb la col·laboració de Crèdit Andorrà i del Govern, ha produït al llarg dels darrers mesos el documental ‘Doria: De la neu a l’aigua’, una història de sis capítols en la qual s’explica tot el camí de l’esportista tricolor que aspira a assolir el millor resultat de la història d’Andorra en uns Jocs Olímpics amb l’obtenció d’un diploma olímpic.

Al llarg dels sis capítols – d’una durada aproximada d’uns 20 minuts cadascun – es relata els inicis de l’esportista en el món del piragüisme i el seu vincle amb el país, així com d’altres temàtiques que van més enllà de l’esport com la sostenibilitat, la salut mental o fins i tot la gestió de la vida personal i professional.

Creand Crèdit Andorrà, com a patrocinador del documental, aposta pel talent esportiu de joves del país i dona suport a les carreres professionals amb gran projecció internacional com la de la Mònica Doria. Així, el director de l’Àrea de Negoci Bancari Andorra de l’entitat, Martí Alfonso, ha explicat que «participar en aquest projecte és rellevant per a nosaltres perquè creiem que és important donar a conèixer l’esforç, la dedicació i la tenacitat que hi ha en la preparació dels nostres esportistes per assolir fites de la talla dels Jocs Olímpics, que posicionen el Principat en un lloc considerat en el panorama esportiu de primer nivell».

El primer capítol de la ‘docu-sèrie’ ja està disponible fa setmanes, si bé la gran presentació dels mateixos es durà a terme a partir de l’1 d’agost, quan la palista encara es trobarà a París.

La resta de capítols es podran anar visualitzant de forma setmanal, amb un capítol cada dijous, fins a arribar al dia 17 de setembre, moment en què es durà a terme la presentació del darrer capítol en un acte d’homenatge a Doria, així com a tot l’esport del país.

La palista andorrana ha assegurat que «poder compartir la història d’aquests Jocs i tot el camí que hi ha hagut al darrera em fa il·lusió». «Quan ens ho van plantejar vaig pensar que era una bona idea obrir les portes del nostre dia a dia a la gent del país perquè al final quan competim representem a Andorra», ha afirmat Doria.