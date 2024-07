L'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, surt il·lès d'un accident de trànsit

L'arquebisbe d'Urgell i Copríncep episcopal d'Andorra, mossèn Joan-Enric Vives, ha patit un accident de trànsit la tarda d'aquest divendres 26 de juliol, segons informa el Bisbat d'Urgell en un comunicat. La missiva ha exposat que "l'accident es va produir a la carretera de Sort a La Seu, quan l'arquebisbe retornava de celebrar la festivitat litúrgica de Santa Anna a Llavorsí". Finalment, ha informat que el mossèn Vives "ha sortit il·lès de l'accident i cap més vehicle s'ha vist afectat" i "es troba en bon estat de salut", tot i que "seguirà en observació unes hores per seguir el protocol establert".

Per El Periòdic

