Pablo Moreno i el FC Andorra acaben la seva relació contractual

Pablo Moreno, de 22 anys, ha jugat durant una temporada amb la samarreta tricolor. Va arribar al club procedent del Marítimo de Portugal, després d'haver passat per les categories inferiors de la Juventus i el Manchester City. Durant la seva estada a l'Andorra, ha disputat un total de 13 partits.

Per El Periòdic

