Caldea inaugura la renovada Gran Llacuna amb ple d'ocupació

Caldea ha inaugurat la renovació de la seva icònica Gran Llacuna, marcant l'inici d'un pla de reformes que modernitzarà el centre al llarg dels propers anys. Aquestes millores formen part d'un ambiciós projecte per actualitzar i embellir les instal·lacions del complex termolúdic.

Segons ha declarat el director general de Caldea, Miguel Pedregal, la Gran Llacuna és un "espai supericònic del centre". Dins les actuacions, el director ha apuntalat que "s'ha fet un canvi de tots els revestiments, s'ha incorporat una decoració vegetal i s'han afegit nous jocs d'aigua, tant en un escenari com a la resta de la Llacuna".

L'obertura ha estat rebuda amb entusiasme: "Estem supercontents perquè inaugurem en ple. Avui hem esgotat totes les entrades al Termolúdic", afegint que "per avui teníem ja 700 reserves per tot el dia". "Totes les reaccions han estat superpositives, tant dels primers clients que han pogut gaudir de la Llacuna com d'alguns socis que ens hem trobat durant el dia gaudint de les aigües", ha manifestat Pedregal.

Pel que fa a les reformes futures, Pedregal ha assenyalat que "tenim un business plan que comprèn un pla d'inversió per 3 anys. Aquesta ha estat la primera fase d'obres que hem fet, però a partir de la tardor començarem a fer tota la reforma de la façana de la Torre i, en acabar la façana, començarem a fer els interiors de l'hotel."

Amb aquestes millores, el centre espera que "serà una temporada d'estiu molt positiva. De cara a l'agost, esperem tenir una freqüentació molt important. Estem parlant de 50.000 entrades durant tot el mes de juliol", ha conclòs Pedregal.