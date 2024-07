Més de 2.000 entrades venudes a l'eSports City Fest Andorra

La 2a edició de l'eSports City Fest Andorra, que s'està portant a terme aquest cap de setmana, ha comptat amb més de 2.000 entrades venudes i participants de més de deu països diferents. La cita dels esports electrònics de caràcter mundial està sent un èxit en el primer cop on s'està disposant de dues competicions de jocs molt emblemàtics dels darrers anys: Brawl Stars i Geoguessr. "S'ha afegit una dimensió que l'any passat no teníem, que és portar jugadors i equips professionals de tot el món, i el més important, que es retransmet en directe en diversos idiomes" ha destacat el director d'Encom, Arturo Castelló.