L’Andorra Yoga Fest reuneix prop de quaranta participants

A més de les activitats per als adults, els infants també van poder participar en l’esdeveniment mitjançant diversos tallers dirigits als més petits de la casa. A banda de la sessió de ioga, a càrrec de Laura Sánchez, els infants van experimentar amb la música gràcies a un taller amb bols tibetans i sons ètnics.

Després d’un brunch saludable al restaurant del refugi, Guillem Oms va dirigir el ‘Siesta Sound Experience’, que incloïa un bany de so amb campanes tubulars, seguit d’un concert de mantres. Finalment, Pau Rai, artísticament conegut com a DJ 1Gaia, va concloure l’esdeveniment 2024 amb una de les seves sessions d’Ecstatic Dance.

L’esdeveniment va començar amb una sessió de ioga dirigida per Mònica Garcia, combinada amb música en viu a càrrec d’Elisa Mas, a la terrassa de l’emblemàtic local de Grandvalira. A continuació, Txell Fusté i Bran Arteaga van oferir un taller d’acroioga, convidant els assistents a explorar la diversió i els beneficis d’aquesta disciplina, ideal per a tots els nivells i parelles.

El primer festival de ioga a Andorra, l'Andorra Yoga Fest, s'ha celebrat al restaurant Refugi del Llac de Pessons, situat al sector Grau Roig de Grandvalira. Dissabte passat, prop d’una quarantena de persones van gaudir de les activitats lúdiques que es van dur a terme enmig de la natura, a 2.350 metres d’altitud, amb el ioga com a epicentre.

