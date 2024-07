Bon debut de Mònica Doria als Jocs Olímpics de París

La palista Mònica Doria estarà a la semifinal d'eslàlom K-1 després de realitzar un bon debut als Jocs Olímpics de París 2024. Durant les eliminatòries, disputades aquest dissabte, l'andorrana ha experimentat sensacions molt diferents entre mànigues, però amb bons resultats. Així doncs, estarà present a les semis, programades per avui a les 15.30 hores, on cercarà el tiquet a la final a les 17.45 hores.



En la primera mànega, la tricolor ha obert la participació andorrana en aquesta cita olímpica amb un crono de 95.93 que l'ha deixat en un primer lloc provisional. Tot i patir de dificultats en les portes inicials, Doria ha pogut rebaixar les marques per travessar la meta superant el temps de la txeca Antonie Galuskova (96.42). Després del descens de l'eslovaca Eliska Mintalova, que amb la penalització de dos segons n'ha marcat 95.67, l'andorrana ha pogut mantenir la segona posició fins a la carrera de la francesa Camille Prigent (antepenúltima en la línia de sortida).



Així com se l'ha vist ràpida en l'anterior descens, durant l'últim ha notat molt més la força hidràulica, fet que l'ha endarrerit en certes portes i l'ha portat a dues penalitzacions (més quatre segons del temps assolit) per aturar el cronòmetre al 98.51 (6a posició). Amb tot, després de la finalització de la prova ha quedat en 15a posició que es tradueix en una 10a en la general.