La Mina de Llorts incrementa dràsticament el nombre de visitants

La recent ampliació de l'horari d'obertura de la mina de Llorts durant els caps de setmana de juny ha estat un èxit, atraient un total de 106 visitants els dies 1 i 2, 8 i 9, i 15 i 16. Aquesta afluència de públic ha contribuït a augmentar el nombre total de visitants del mes de juny fins a 283, segons han informat fonts del comú d'Ordino. Aquestes xifres superen àmpliament les del 2023, quan es van registrar només 66 visitants durant el període d'obertura de la mina, que va ser del 15 al 30 de juny.

Els horaris d'obertura actuals, tal com anuncia el comú d'Ordino, són de 9.30 a 17.30 hores cada dia, amb l'última visita programada 30 minuts abans del tancament. Aquest horari es mantindrà durant els mesos de juliol i agost. A partir del setembre i fins al 13 d'octubre, l'equipament romandrà tancat els diumenges i dilluns. Després del 13 d'octubre, la intenció és obrir els caps de setmana, dissabtes i diumenges, de 9.30 a 17.30 hores, tot i que caldrà valorar-ne la viabilitat.

L'Itinerari Riberamunt, en Perill de Desaparèixer

Pel que fa a l'itinerari guiat de Riberamunt, la corporació ha anunciat que és molt probable que l'any vinent es deixi de fer, degut al poc èxit. El motiu és que el camí és fàcilment accessible, està molt ben senyalitzat, i hi ha explicacions disponibles als panells de l'aplicació Parl'App. Aquestes característiques fan que els visitants prefereixin invertir en altres itineraris de muntanya més desafiadors.

Finalment, la possibilitat de comprar els itineraris guiats, tant de la mina com del parc de Sorteny, en línia, ha resultat molt beneficiosa per als turistes, segons destaca la corporació. Aquest sistema permet fer la reserva i el pagament en el moment de planificar la visita, de manera que els turistes no perden temps quan arriben, i el comú pot organitzar millor el personal segons les seves necessitats.