Mísia, la reconeguda cantant portuguesa de fados, mor als 69 anys

Mísia, com um estilo inconfundível, deu uma enorme projeção internacional ao fado, de Paris a Tóquio. Trouxe-lhe novos e grandes poetas e dialogou com outras músicas e artes de modo notável. Uma grande perda para a família, os amigos e Portugal. pic.twitter.com/QHCPsKonHw

Mísia va passar la seva joventut entre Madrid i Barcelona, on vivia la seva àvia, que es dedicava al cabaret. El primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, ha expressat a la xarxa social X [abans Twitter] que Mísia tenia un “estil inconfusible” i va contribuir a donar al fado un “enorme protagonisme internacional”.

Per El Periòdic

