Juli Barrero revoluciona Andorra amb l'estrena del videoclip "Entre tu i jo"

El cantant andorrà Juli Barrero ha presentat aquest dissabte el videoclip de la seva cançó "Entre tu i jo", part del seu últim àlbum "Sòlid". L'estrena ha tingut lloc a la pantalla de la perfumeria Gala a l'avinguda Carlemany, oferint una experiència única i allunyada de les tradicionals presentacions en locals tancats o sales de cinema. El videoclip, dirigit per Hèctor Romance, s'ha projectat a l'aire lliure, atraient més d'un centenar de persones que van gaudir d'una celebració festiva amb globus i confeti.

A l'esdeveniment hi han assistit diverses autoritats, incloent-hi el director de Cultura del Govern, Joan Marc Joval, i el conseller de Cultura del comú d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa. Turistes i vianants també s'han sumat a la projecció, sorpresos i atrets per l'ambient festiu.

El videoclip explora les inquietuds i esperances d'una noia amb síndrome de Down, interpretada per Claudia Ramos, abordant temes complexos com els drets sexuals, laborals, afectius, i reproductius de les persones amb diversitat funcional intel·lectual. L'objectiu dels creadors és presentar aquesta peça a festivals internacionals de videoclips i curtmetratges, destacant el seu missatge social.

"Ens fa molta il·lusió presentar aquesta peça i fer-ho d'una manera tan especial. Aquesta presentació ha estat realitzada amb un format mai vist a Andorra i els assistents han respost magníficament bé", ha afirmat Barrero, assenyalant que l'ambient recordava el de Piccadilly Circus, "salvant les distàncies, òbviament".

El director del videoclip, Hèctor Romance, ha destacat que, tot i certes semblances amb "Dones d'aigua", no busca comparar les dues obres, ja que "són conceptes diferents que tindran recorreguts diferents". Ha assegurat que la producció és "perfectament homologable en qualitat a videoclips amb quatre i cinc vegades més de pressupost". Romance ha expressat la seva satisfacció amb el resultat, afirmant que tant ell com tot l'equip tècnic i artístic estan encantats amb l'obra final.

Segons un comunicat, el videoclip estarà disponible pròximament a totes les plataformes audiovisuals.