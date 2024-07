José Ángel Escaño i la seva gossa Venus, campions del concurs de gossos d'atura

Canillo ha tornat a acollir el concurs de gossos d’atura als Planells del Mereig, oferint una jornada vibrant marcada per la bona afluència de públic, un ambient animat i unes temperatures altes. La 34a edició del concurs va reunir 15 participants amb els seus gossos provinents de diversos llocs d'Espanya i França.

Els grans vencedors van ser el pastor de Saragossa, José Ángel Escaño, i la seva gossa Venus, que van aconseguir 224 punts. El jurat va atorgar el segon premi a Jean Paul Irikin i el seu gos Orai, del País Basc francès (Itxassou), amb la mateixa puntuació de 224 punts. Malgrat empatar en punts, Escaño va obtenir la victòria gràcies a completar el recorregut en menys temps (6 minuts i 6’89” enfront dels 6’89” d’Irikin). El tercer lloc va ser per al mallorquí de Felanitx, Miquel Adrover, amb el seu gos Bosquet, que va aconseguir 220,5 punts.

L'acte va comptar amb la presència de diverses autoritats, incloent-hi els cònsols de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal; el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal; el conseller general, Jordi Jordana, i el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu. Després de l’entrega de premis, es va celebrar un dinar popular que va reunir tots els assistents.

El Concurs de gossos d’atura és un esdeveniment consolidat a Canillo i enguany ha tornat a formar part del calendari del Campionat de concursos de gossos d’atura dels països catalans. L’esdeveniment va acollir participants de localitats tan diverses com Osseja i Itxassou a França; Prades a Tarragona; Llavorsí a Lleida; Castellar de N’Hug i Ribes de Freser a Girona; Teià i Santpedor a Barcelona; La Muela a Saragossa; Felanitx a Mallorca, i Ares del Maestrat a Castelló, entre d’altres. Aquest concurs continua sent un punt de trobada per als amants dels gossos d’atura i els experts en el sector, destacant la destresa i col·laboració entre els pastors i els seus fidels gossos.