L'IGI s'incrementa un 6,8% en el primer trimestre

L'impost general indirecte (IGI) i pel que fa a les autoliquidacions d'aquest impost, la base repercutit ha estat de 1.905,21 milions d'euros durant el primer trimestre d'aquest any, un 6,8% més respecte del període homòleg de l'any anterior, mentre que la quota repercutida ha estat de 77,74 milions d'euros, un increment del 5,8% respecte del mateix període del 2023.



Segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, la base suportat ha estat de 1.278,10 milions d'euros, un 1,2% menys respecte del primer trimestre del 2023. Pel que fa a la quota suportat, s'ha situat en els 52,17 milions d'euros, la qual cosa ha suposat una variació interanual negativa de l'1,8%. Tenint en compte la totalitat de l'IGI recaptat, que inclou tant l'IGI interior, com el d'importacions i el de transmissions patrimonials, aquest ha estat de 46,55 milions d'euros.



D'altra banda, l'impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), que s'aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents, ha generat una base de tributació durant el primer trimestre de 30,92 milions d'euros, un 3,8% menys respecte del mateix període de l'any anterior. En aquest sentit, la quota de liquidació ha estat d'1,97 milions d'euros.



Pel que fa a l'impost de transmissions patrimonials (ITP), ha estat de 2,34 milions d'euros el primer trimestre del 2024, un 31,4% menys respecte del mateix període de l'any anterior. En relació amb la liquidació de plusvàlues, han sumat 4,9 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 61,8%.



L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) grava la renda obtinguda per les persones físiques que tinguin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Es tracta d'un impost de freqüència anual que, des de la darrera publicació, les declaracions s'han incrementat en un 1,3%, passant de 23.396 a 23.694 declaracions, pel que fa a l'exercici econòmic corresponent a l'any 2022.



De la mateixa manera, la base de tributació general de l'exercici econòmic corresponent a l'any 2022, entre les dues publicacions, ha augmentat un 0,7%, passant de 1.083,08 a 1.090,63 milions d'euros.



En relació amb la base de liquidació general de l'exercici econòmic corresponent a l'any 2022, entre les dues publicacions, s'ha incrementat un 0,3%, passant de 562,99 a 564,41 milions d'euros. I pel que fa a la quota de liquidació de l'exercici econòmic corresponent a l'any 2022, s'ha incrementat un 0,2%, passant de 50,47 milions d'euros a 50,56 milions d'euros.



Paral·lelament, les declaracions de l'impost sobre societats (IS) s'han incrementat un 3%, passant de 8.942 a 9.207 declaracions, pel que fa a l'exercici econòmic corresponent a l'any 2022. De la mateixa manera, la base de tributació positiva, entre les dues publicacions, ha augmentat en un 3,9%, passant de 1.067,96 milions d'euros a 1.109,26 milions d'euros pel que fa a l'exercici econòmic corresponent a l'any 2022.



Finalment, pel que fa als casos on la base de tributació ha estat negativa, s'ha passat dels -473,54 milions d'euros als -480,06 milions, un increment de l'1,4%. Així mateix, pel que fa a la quota de liquidació corresponent a l'exercici econòmic 2022, entre les dues publicacions, s'ha incrementat un 3,7%, passant de 77,76 a 80,64 milions d'euros.