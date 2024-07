Costa: "La valoració és positiva i el que hem de fer és no aturar-nos"

Un cop finalitzat el partit contra l'Eivissa, ahir amb victòria de l'FC Andorra, Ferran Costa va valorar el treball del conjunt tricolor en la setmana de preparació a Pinatar i els dos duels amistosos contra els balears i el Southampton sub23. "L’equip ha tingut molt bona mentalitat, donant importància a aprofitar al màxim el dia a dia per créixer, per continuar en aquest procés de construcció i d’anar millorant. El treball de tots està sent molt bo", va apuntar el tècnic, esmentant que l'estada a Múrcia "ens ha permès accelerar aquest procés com a grup per anar-nos fent com un equip: hem passat molta estona junts, hem treballat molt, el treball dels jugadors ha estat brutal... La valoració és positiva i el que hem de fer és no aturar-nos aquí".

D'altra banda, el de Castelldefels va comentar que "la identitat que volem està molt clara: sabem quins són els valors del nostre club i això és el que estem intentant transmetre als jugadors". En aquest sentit, la figura dels més veterans al conjunt està facilitant que els nouvinguts vagin entenent bé "aquests valors nostres i que aconseguim ser cada dia més forts i un equip més unit", va completar.

SEGONA VICTÒRIA

Com s'ha esmentat, l'FC Andorra va jugar ahir el seu segon amistós de la pretemporada, en el qual va tornar a assolir la victòria, en aquesta ocasió contra l'Eivissa, un dels galls de Primera RFEF, gràcies als gols de Lautaro de León i Juanda Fuentes.