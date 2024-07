S'incrementen en 188 els establiments actius inscrits en el registre de comerç

El segon trimestre de l'any s'ha tancat amb un total de 12.754 establiments actius inscrits en el registre de comerç i indústria, la qual cosa representa un increment de 188 (1,5%) establiments en relació amb els 12.566 establiments registrats a finals del primer trimestre.



Segons el sector d'activitat econòmica, tal com publica el departament d'Estadística, destaca el nombre d'establiments que desenvolupen la seva activitat principal en l'àmbit del comerç a l'engròs i al detall i la reparació de vehicles de motor i motocicletes (3.238 establiments); les activitats professionals, científiques i tècniques (2.850 establiments); i el sector de la informació i les comunicacions (1.152 establiments).



Pel que fa a la ubicació territorial, es detecta una concentració del 65% dels establiments entre les parròquies d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana. Per la seva banda, la parròquia d'Ordino mostra l'increment trimestral més elevat amb el 3,3%, en un context generalitzat de creixements en totes les parròquies durant el segon trimestre de l'any.



L'augment general registrat el segon trimestre s'explica pel balanç positiu que durant aquest període ha presentat la creació neta d'establiments (188 més), identificada com la diferència entre les altes i les baixes, en inscriure's 311 nous establiments i registrant-se 123 baixes. Els sectors que més han contribuït a aquest augment han estat el d'activitats professionals, científiques i tècniques (+2,8% i +78 establiments nets); el d'informació i comunicacions (+3,3% i +37 establiments nets); i el de la construcció (+1,5% i +16 establiments nets).



En termes comparatius amb el trimestre anterior, en el que es van registrar 316 nous establiments, disminueix lleugerament el ritme d'altes durant el segon trimestre de l'any, experimentant així una variació trimestral negativa de l'1,6% (5 establiments menys). Igual que passa amb les altes, les 123 baixes d'establiments registrades són inferiors als registres observats el trimestre anterior (185 establiments) i van representar una variació trimestral negativa del 33,5%.