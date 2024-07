Duna Viñals, subcampiona d'Espanya sub20 en 400 metres tanques

Per la seva part, Pol Leal va ser quart en la semifinal dels 200 metres amb una marca de 21.37, i sent setè en la final amb un crono de 21.48, mentre que Pol Herreros va assolir el sisè lloc en la semifinal de 110 metres tanques amb un temps de 15.13 i quedant-se fora de la final.

Per El Periòdic

