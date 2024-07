Cristóbal Henríquez, campió de l'Andorra Open.

Un cop va acabar aquesta partida, els enfrontaments en els següents taulers només van servir per definir qui acabaria en el segon lloc o quins jugadors completarien el podi. En aquest sentit, la segona plaça la van compartir Aleksandr Shimanov, Julen Arizmendi i Andrey Sumets, el campió del 2023, amb set punts cadascun. La gran mestra femenina Shri B. Savitha, amb 6½ punts, va compartir tercer lloc juntament amb Jaime Cuartas, Evgeny Romanov, Romain Edouard, Maili-Jade Ouellet (millor premi femení), Panagiotis Hristodoulou, Jurja Druska, Felix-Antonio Ilincia i Alex Villa.

Cristóbal Henríquez s'ha proclamat campió de la quarantena edició de l’Open Internacional d’escacs d’Andorra. El gran mestre xilè ho va fer justament ahir, en la novena i darrera jornada de la cita, marcada per la seva victòria contra el gran mestre colombià Alexander Cuartas, inicialment empatats a punts.

Per El Periòdic

