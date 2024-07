El MoraBanc obrirà el curs a casa contra el Gran Canària

El MoraBanc Andorra ja coneix el calendari que tindrà el pròxim curs a la Liga Endesa, ja que aquest matí la competició ha anunciat els emparellaments complets. Així, els tricolor, ja amb la plantilla sencera, obriran el curs a la Bombonera el dissabte 28 de setembre (20.45 hores) contra el Dreamland Gran Canària.

Els plats forts continuaran per als de Natzo Lezkano la següent jornada, en la qual visitaran el Buesa Arena per enfrontar-se amb el Baskonia. Aquest duel serà dissabte 5 d'octubre a les 18.00 hores. Pel que fa a la resta de matxs contra els rivals teòricament caps de cartell de la lliga i els més pròxims per geografia, els pirenaics visitaran el València Basket en la quarta jornada, el diumenge 20 d'octubre a les 17.00 hores, i dues setmanes més tard aniran a Lleida per jugar contra l'Hiopos Lleida. El 17 de novembre l'Unicaja vindrà a Andorra, i el 30 del mateix mes el MoraBanc viatjarà a Girona.

El desembre serà un d'aquells mesos destacats per als andorrans: el dissabte 14 aniran a Manresa, el diumenge vinent el Barça visitarà la Bombonera i el següent cap de setmana serà La Laguna Tenerife els qui vinguin al Principat. L'11 de gener els tricolor jugaran a Badalona, i en la següent jornada rebran al Reial Madrid. L'últim duel de la fase regular serà per als de Lezkano serà el 29 o 30 de maig al Municipal de Deportes de Granada contra el Covirán Granada.

LA PRIMERA VOLTA

· Jornada 1: MoraBanc Andorra - Dreamland Gran Canària (28/09 - 20.45 hores)

· Jornada 2: Baskonia - MoraBanc Andorra (05/10 - 18.00 hores)

· Jornada 3: MoraBanc Andorra - Leyma Corunya (12/10 - 20.45 hores)

· Jornada 4: València Basket - MoraBanc Andorra (20/10 - 17.00 hores)

· Jornada 5: MoraBanc Andorra - Covirán Granada (26/10 - 20.45 hores)

· Jornada 6: Hiopos Lleida - MoraBanc Andorra (03/11 - 12.30 hores)

· Jornada 7: MoraBanc Andorra - UCAM Múrcia (09/11 - 18.00 hores)

· Jornada 8: MoraBanc Andorra - Unicaja (17/11 - 17.00 hores)

· Jornada 9: Bàsquet Girona - MoraBanc Andorra (30/11 - 20.45 hores)

· Jornada 10: MoraBanc Andorra - Casademont Saragossa (07/12 - 18.00 hores)

· Jornada 11: BAXI Manresa - MoraBanc Andorra (14/12 - 18.00 hores)

· Jornada 12: Barça - MoraBanc Andorra (22/12 - 17.00 hores)

· Jornada 13: MoraBanc Andorra - La Laguna Tenerife (28/12 - 20.45 hores)

· Jornada 14: Surne Bilbao Basket - MoraBanc Andorra (02/01 - 18.00 hores)

· Jornada 15: MoraBanc Andorra - Río Greogán (04/01 - 20.45 hores)

· Jornada 16: Joventut Badalona - MoraBanc Andorra (11/01 - 20.45 hores)

· Jornada 17: MoraBanc Andorra - Reial Madrid (19/01 - 18.30 hores)