Incidència en el sistema de renovació de títols de transport públic de l'aplicació Mou-te

FEDA ha comunicat que aquest dilluns al matí s'ha detectat una incidència crítica en el servidor que gestiona la informació sobre els abonaments i altres títols de transport públic a través de l'aplicació Mou-te. Aquesta fallada impedeix actualment la renovació i el refrescament dels tiquets caducats, afectant els usuaris que necessiten actualitzar els seus títols de transport.

L'empresa parapública està treballant per solucionar el problema el més aviat possible. Mentrestant, s'ha informat que les persones que disposin d'un títol de transport públic vàlid, però que no puguin utilitzar-lo a causa de la incidència amb la plataforma de validació de caducitat, tindran accés gratuït i provisional als serveis de transport fins que l'incidència es resolgui.

Per qualsevol dubte o aclariment, es recomana als usuaris que contactin amb l'equip de Mou-te mitjançant el correu electrònic [email protected].