Detingut un jove de 19 anys per incomplir l'arrest domiciliari i fugir en una bicicleta robada

La Policia ha detingut la matinada d’aquest dilluns un jove de 19 anys per presumptament incomplir una pena d’arrest domiciliari i fugir dels agents. El jove ha aconseguit treure’s la polsera de control monitoritzat, escapant de les autoritats.

El fugitiu ha estat localitzat circulant per la CG2 conduint una bicicleta robada, acompanyat d’un altre jove. Tot i que els agents li han demanat diverses vegades que s’aturés, el jove ha ignorat els senyals i ha accelerat la marxa, iniciant una persecució policial. Finalment, els agents han aconseguit detenir-lo, tot i que el jove ha mostrat resistència durant l’arrest.

Amb un llarg historial de delictes contra el patrimoni, el detingut s'enfronta a nous càrrecs per haver furtat la bicicleta. A més, se l'ha sancionat per diverses infraccions de trànsit: conduir la bicicleta en sentit contrari, sense casc, sense llums, sense elements reflectors, i per saltar-se un semàfor.