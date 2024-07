Arrestat un conductor begut per causar un accident amb un vehicle comunal a la CG1

Durant la matinada d'aquest dilluns la Policia ha arrestat el conductor d’una motocicleta, de 46 anys, amb una taxa d’alcoholèmia de 2,44, després de provocar un accident de danys materials a la CG1contra un vehicle del Servei de Circulació comunal que estava intentant que el motorista s’aturés perquè conduïa fent ziga-zagues per la carretera.



D'altra banda, el conductor d’un turisme, de 49 anys, va ser detingut divendres a la tarda amb una taxa d’alcoholèmia de 2,49. L'arrestat mantenia una discussió amb un conductor d’autobús per un accident de danys materials a Escaldes-Engordany. Altrament, tres persones més, de 22, 23 i 55 anys, van ser arrestades per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes d’1,57, 0,93 i 1,20, respectivament.

Un jove de 22 anys ha estat arrestat a Sant Julià de Lòria després de presentar-se divendres a la tarda al despatx central de policia per denunciar una baralla amb un altre home per un deute de 50 euros. Durant l'interrogatori, els agents han sospitat que el deute podria estar relacionat amb substàncies estupefaents. En escorcollar-lo, li han trobat 0,3 grams de cocaïna, que han estat requisats.

A més, un altre home, de 37 anys, ha estat detingut en possessió de 0,37 grams de cocaïna. Tots dos han estat acusats de delictes contra la salut pública.