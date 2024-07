El nou Campus Universitari de la llengua catalana arranca amb una trentena d'estudiants

Una trentena d'estudiants procedents de diversos països del món s'han reunit aquest dilluns al matí al comú d'Escaldes-Engordany per rebre la benvinguda oficial al Campus Universitari de la llengua catalana. En un acte on han estat presents la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i la cònsol major escaldenca, Rosa Gili. "La veritat és que és un càmpus que té molt èxit. Aquest any destacaria la diversitat d'edats" ha assenyalat, Bonell, qui ha recordat que es tracta d'una estada que té per objectiu aprofundir en la llengua, practicar i conèixer la cultura de Catalunya i d'Andorra. "Molts d'ells són estudiants de lletres, amb un gran interès i habilitats per les llengües" ha afegit, Bonell, qui també ha recordat als alumnes durant la presentació que Andorra és l'únic país del món on el català és llengua oficial, informa l'ANA.



Enguany, la parròquia que acull aquests estudiants que arriben al Principat després d'una estada a Girona és Escaldes-Engordany. "Ens semblen molt bé aquest tipus d'iniciatives que organitza el Govern. Nosaltres, com a parròquia amfitriona, oferirem tot allò que puguin necessitar" ha assegurat, Gili, mentre avançava que una de les activitats que duran a terme els estudiants serà una visita a les bordes de Ràmio, a càrrec dels ecoguardes, a la Vall del Madriu. "Tindran l'oportunitat de conèixer els nostres costums, com es vivia abans, la cultura, el patrimoni... penso que marxaran sent ambaixadors del país, i això també ens va molt bé" ha afegit, la mandatària comunal.

La Llei del Català dins els terminis previstos

Qüestionada sobre la Llei del Català, Bonell ha assegurat que s'està treballant dins els terminis previstos. A més, en relació amb l'Acord d'associació, la titular de la cartera de Cultura ha assenyalat que "nosaltres hem de veure la llei més enllà d'aquesta disposició que preveu aquestes demandes que es faran a partir del 2026 amb totes aquelles persones que vulguin renovar els permisos de residència". És una tasca la qual "haurem de fer de corresponsabilitat entre els comuns i tots aquests organismes que es crearan és molt important. I aquí, l'acord d'associació no hi té cap afectació" ha indicat, Bonell, qui ha afegit que, "si superem aquest referèndum, ens haurem d'adaptar als permisos de residència que hi haurà en aquell moment".