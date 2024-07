Escaldes aprova un increment dels sous base del Comú del 10%

La majoria del Comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat, aquest dilluns en sessió de Consell de Comú, augmentar un 10% els salaris base de tots els treballadors de la corporació, inclosos els qui ostenten càrrecs polítics, també la cònsol i el cònsol menor. Una mesura que ha tingut el rebuig dels consellers de la minoria, en considerar que els càrrecs polítics haurien de sortir de l'equació de qualsevol increment salarial i que s'hauria de focalitzar aquest augment en els salaris més baixos dins la plantilla del Comú.

En aquest sentit, i segons informa l'ANA, des de l'oposició, el conseller Gabriel Guerrero ha criticat que "s'hipotequi" la corporació, ja que la mesura representarà un cost anual de 808.000 euros i també ha estat especialment crític amb el fet que s'apugin els sous dels polítics una mesura amb la qual han manifestat que estan "absolutament en contra". En aquest sentit, des de Demòcrates + Independents d'Escaldes-Engordany es considera que el fet que s'apugin els sous dels polítics genera "rebuig i desconfiança" en la classe política. Des de la majoria, però, s'ha manifestat que el que es vol amb la mesura és "dignificar el Comú d'Escaldes", ja que els sous estan ara per sota dels d'altres administracions i es vol evitar "fuga de talents" i també s'ha defensat que "no és veritat que s'hipotequi el Comú" perquè la despesa en personal no representa el que representava en el passat. És més, la cònsol major Rosa Gili ha concretat que el total se situarà en el 29,72%, quan en altres corporacions arriba fins al 36% i quan organismes com l'FMI recomanen que estigui entre el 25% i el 35%. Ha destacat que "no és cap disbarat" i que és una mesura "estudiada i reflexionada" i que desitgen que faci "taca d'oli" en altres administracions i fins i tot a l'empresa privada.

D'altra banda, s'ha aprovat la compra d’un nou terreny, en concret es tracta d’una parcel·la de més de 1.200 metres quadrats a la carretera de la Plana que servirà per dotar la zona d’equipaments. Segons han apuntat des de la corporació l’operació s’ha fet per un valor de 600.000 euros. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha indicat que la voluntat és fer-hi un aparcament i un parc per donar resposta a les necessitats de la zona. En relació amb això, la sessió del Consell de Comú també ha servit per aprovar la donació onerosa de MoraBanc del terreny Costes de Parrilla, ubicat a la zona de Can Noguer i que compta amb una extensió de 883,20 metres quadrats. Amb aquesta donació, el Comú obté un nou bé per a la parròquia que es convertirà en un espai pel gaudi de la ciutadania com ara un parc o un espai per horts, entre altres possibilitats. A canvi, el MoraBanc va ser patrocinador del Festival Internacional de Jazz durant aquest any i ho serà per als propers tres.

Les finances comunals també han centrat l’atenció en la sessió, la qual ha aprovat l’execució pressupostària referent al primer trimestre del 2024 amb un superàvit de 4,7 milions d’euros. En aquest sentit, dins el capítol d’ingressos cal ressaltar els 10,8 milions d’euros que el Comú ha ingressat en concepte d’impostos directes (4,3 milions d’euros), taxes i altres ingressos (3,6 milions d’euros) i transferències de capital (2,3 milions d’euros). Referent a la despesa del primer trimestre del 2024, aquesta ha estat de 5,9 milions d’euros. Cal destacar en aquest punt la despesa en inversions reals de les quals s’han liquidat 879.000 euros dels 16 milions que hi ha compromesos. En aquesta línia també cal anomenar el capítol dels passius financers que han generat una despesa de 607.000 euros. Així, les xifres indiquen el bon estat de salut de les arques comunals que situen el total d’endeutament en 1,9 milions d’euros (700.000 euros menys respecte al quart trimestre del 2023), el que representa un 6,33% de la mitjana d’ingressos dels últims tres anys sobre un màxim del 200%. "Si continuem amb aquestes xifres, el primer trimestre de l’any que ve el Comú quedaria sense endeutament", ha assenyalat Dolsa.

Així mateix, el Consell de Comú també ha aprovat una modificació de la despesa del projecte Caldes. D'una banda, s'ha incrementat el pressupost en prop de 400.000 euros per fer front a imprevistos en les obres a causa d'una mala planificació de l'empresa. D'altra banda, i aprofitant les obres que s'estan fent a la zona, s'ha aprovat una adjudicació pels treballs complementaris de reforma i embelliment de l'espai urbà dels voltants del Pont de la Tosca. En concret, s'aprofitarà per millorar el pas d'uns tubs d'aigua termal i el seu embelliment al costat del pont i per arreglar les sales d'aigua calenta. Els treballs tindran un cost aproximat de 230.000 euros.