Doble podi per a Frank Porté a Nürburgring

Durant la quarta data del Campionat de França F4, el passat cap de setmana, Frank Porté va aconseguir superar els reptes de la climatologia al circuit alemany de Nürburgring i va pujar al podi en dues de les tres curses disputades.

En la cursa 1, des de l'inici, diversos pilots van avançar el 'poleman' Bernier i va ser Yani Stevenheydens qui es va posar al capdavant al final de la primera volta per davant del japonès Taito Kato, l'andorrà, el francès Jules Caranta i el luxemburguès Chester. Tot i haver estat arrossegat fora de la pista a l'inici de la cursa, Porté no va escatimar esforços i constància per tornar a aixecar-se. Caranta es va mostrar impecable al capdavant de carrera amb un avantatge de gairebé sis segons sobre Caretti, i el pirenaic va completar el podi davant el britànic Gabriel Doyle-Parfait.

Segons la regla de graella invertida per als 10 primers de la sessió de classificació, el francès Enzo Caldaras va recuperar la 'pole' per a la cursa 2 per davant del seu compatriota Jules Roussel i de l'alemany Montego Maassen. Però, a partir de la corba 1, el cotxe de seguretat va tornar a sortir a pista després d'un incident i la represa no va ser favorable per a diversos pilots, entre ells Porté, qui va finalitzar en 10a posició.

Amb una graella de sortida per a la cursa 3 definida per les segones millors voltes de cada pilot durant la sessió de classificació del divendres, el belga Yani Stevenheydens va aconseguir la 'pole position' per davant del francès Augustin Bernier, el pilot andorrà i el francès Arthur Dorison. Tot i això, des de la primera ronda aquesta jerarquia va evolucionar. Si Stevenheydens es va posar al capdavant en el primer revolt després d'una sortida perfecta, Porté va sorprendre a Bernier, mentre que Jules va passar immediatament del setè al quart lloc per davant de Chester Kieffer, Jules Roussel i Arthur Dorison. El cotxe de seguretat va fer una breu aparició abans que Stevenheydens reprengués la seva marxa cap endavant, i més ràpid durant algunes voltes i a pocs metres del líder, el pirenaic va mantenir el suspens abans de deixar-se anar, aconseguint una segona plaça darrere del belga.

"Ha estat un molt bon cap de setmana. Hem complert tots els reptes que ens havíem proposat, fins i tot els hem superat", va destacar el pilot nacional, qui també va apuntar que des de la sessió de classificació "tot va sortir molt bé". "En general, les sensacions del cap de setmana van ser molt bones, estic molt content, tenia la seguretat de poder fer-ho bé i tot sota control, sempre vaig pensar que ho podia aconseguir i així ha estat", va finalitzar.