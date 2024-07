L'executiu se suma un any més al Dia mundial contra el tràfic d’éssers humans

Enguany, per tal de commemorar el Dia mundial, des de la secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana s'han dissenyat tres imatges que es difondran durant el dia a les xarxes socials, mitjançant les quals es vol donar visibilitat a l'existència del telèfon d'atenció 181 – actiu 24 hores al dia els 365 dies de l'any –, així com del protocol d'actuació. A més, el missatge 'Dia contra el tràfic de persones' estarà visible als panells de circulació de tot el país en diferents idiomes.

Andorra compta amb un protocol que estableix les pautes d'actuació per a la detecció, identificació, assistència i protecció de les víctimes en el marc del Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans. A més, està en vigor la Llei 9/2017 de mesures per lluitar conta el tràfic d'éssers humans, a través de la qual es va crear el Servei d'Atenció integral a les Víctimes de Tràfic d'Éssers Humans (SAVTEH). Un servei que té l'objectiu d'oferir una atenció pluridisciplinària a les víctimes de tràfic d'éssers humans, vinculada a la protecció, la informació, l'orientació, l'assessorament i la recuperació.

El Govern se suma un any més al Dia mundial contra el tràfic d'éssers humans, que se celebra cada 30 de juliol, amb la voluntat de continuar fomentant la sensibilització de la ciutadania al voltant d'aquesta situació d'abast internacional. A tal efecte, cal recordar que un cas de tràfic d'éssers humans es dona quan es recluta una persona per mitjà de violència o engany amb la finalitat de fer treballs forçats, esclavatge o explotació sexual.

