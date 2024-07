El SAAS estrena un nou TAC amb tecnologia espectral per millorar diagnòstics

Les reformes estructurals necessàries per adequar els espais a la nova maquinària s'han dissenyat buscant el màxim confort i tranquil·litat, per transmetre serenor i ajudar a disminuir l'angoixa que sovint pateixen les persones que es fan aquestes exploracions.

El nou equip ofereix altes prestacions que suposen millores assistencials per als usuaris, entre les quals destaca el software d'intel·ligència artificial que redueix la radiació, augmenta les indicacions clíniques i permet fer diagnòstics més precisos. La tecnologia de detecció espectral permet l'anàlisi de la informació per conèixer la composició molecular de l'organisme, delimitant perfectament les àrees d'infart al cervell i millorant l'atenció del Codi Ictus.

El servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha posat en funcionament una nova Tomografia Computada (TC) amb tecnologia espectral, reforçant així l'aposta tecnològica del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS).

Per El Periòdic

