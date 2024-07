El govern contracta 23 joves per mantenir refugis durant l'estiu

El Govern contracta joves durant el juliol i l'agost per mantenir els refugis del país des dels anys 90. Aquest any van ser 42 persones que es van presentar a l'edicte, de les quals 23 van ser seleccionades. Amb una mitjana d'edat de 20,5, més de la meitat dels treballadors són nois, mentre que aproximadament el 40% restant són noies. El pressupost que des de l'Executiu es destina a satisfer aquestes incorporacions temporals gira entorn d'unes 24 mensualitats amb salari mínim.

Els treballs de manteniment es realitzen als 21 refugis amb què compta el Govern, principalment no guardats, a excepció dels refugis de l'Illa, Juclar i Comapedrosa, que sí que són guardats i on actuen segons el contracte fixat. Aquests joves es desplacen a aquells refugis que segueixen el GR7, GR11, GRT1 i GRT2, i la Coronallacs. Durant les seves actuacions, repassen la senyalització horitzontal, la que va a terra, dels GR anteriorment mencionats. Aquesta tasca l'efectuen en cas que s'hagi detectat alguna incidència de deficiència de senyalització que pugui generar dubtes sobre l'itinerari a seguir pels usuaris, o que les senyalitzacions es presentin en un estat de conservació baix, sempre seguint el que emmarca el manual de senyalització d'itineraris publicat al BOPA. A part de les petites reparacions que es duen a terme amb aquest cos d'eventuals, cada any s'aprofita el bon temps per fer millores als refugis i cal destacar que aquest any s'han licitat els treballs de manteniment i millora de diverses infraestructures no guardades com el refugi d'Ensagents, el de Les Agols, el de Prat Primer i el de la Cabana de la vall del Riu.

Preservar el medi ambient i les infraestructures és la funció principal de l'equip. Alhora, recollir brossa de la muntanya és una activitat clau, de fet l'any passat van recollir un total de 314 quilograms. En aquest sentit, i a tall d'exemple, cal destacar que si es tenen en compte les dades des del 2017, el volum de deixalles que han recollit aquests treballadors és de 2.523 quilograms, sent el 2018 el de major recuperació, amb una quantitat de 588,70 quilograms, informa l'ANA.