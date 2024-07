Cardelús torna a la competició després de la lesió

El Campionat del Món de Moto2 es reprèn aquest cap de setmana amb la disputa del Gran Premi de la Gran Bretanya, el qual tindrà el circuit de Silverstone com a escenari. Els pilots disputaran la desena cita de la temporada i Xavi Cardelús tornarà a la competició després d'haver-se perdut el Gran Premi d'Alemanya per la lesió que es va fer al peu dret en caure als entrenaments de la prova disputada al circuit d'Assen.

La recuperació de les fractures dels dos metatarsians i del lligament malmès ha anat per bon camí i l'objectiu d'aquesta tornada és el de reprendre la trajectòria ascendent de les curses disputades abans de viatjar als Països Baixos. "Tinc ganes de disputar el primer lliure a Silverstone divendres al matí per veure com tinc el peu", ha declarat el pilot. Les primeres observacions és que Cardelús ja s'ha recuperat de la lesió, i les expectatives és que "pujat a la moto, encara vagi igual del bé, que és el més lògic".

L'aturada de l'imprevist s'ha fet "força llarga", ja que no va poder disputar la cursa de Sachsenring, però "toca fer 'resset', deixar enrere els mals moments i continuar posant en pràctica la manera de treballar que ens va fer estar més a prop dels nostres rivals d'aquest exigent campionat", ha valorat. "L'objectiu no és cap altre que el de continuar fent passes endavant en un circuit que és dels més llargs amb gairebé sis quilòmetres i també força exigent amb el pilotatge", ha esmentat.

Els entrenaments de divendres estan programats per les 10.50 i 15.05 hores, respectivament. Pel que fa al classificatori de dissabte, serà a les 14.45 hores, mentre que la cursa serà diumenge a partir de les 15.30 hores.