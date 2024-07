L’aplicació de Mobilitat incorpora notificacions en temps real per a la proximitat de ciclistes

Andorra és territori ciclista, i amb l’objectiu de continuar treballant per afavorir la convivència entre els usuaris de la bicicleta i els conductors, l’aplicació mòbil de Mobilitat oferirà a partir de la setmana vinent una nova funcionalitat per informar de la proximitat de ciclistes a la via pública.

La nova modalitat permet una millor interacció entre els diferents usuaris de la carretera i pretén generar un ecosistema més segur i una millor convivència a la calçada. Amb aquesta novetat s’enceta la campanya de comunicació ‘Andorra Territori Ciclista’, que un any més té per objectiu promoure el respecte i la convivència entre conductors i ciclistes i, alhora, convertir Andorra en un referent en seguretat ciclista.

Aquesta nova opció, que està habilitada amb la descàrrega de l’actualització de l’aplicació de Mobilitat, es possible després que el Govern hagi arribat a una entesa amb l’aplicació Beloo. El conveni de col·laboració, signat amb la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, preveu que el Govern pugui obtenir les dades anònimes en temps real recollides per l’aplicació i que marquen sobre el mapa la posició exacta del ciclista a les carreteres andorranes. Tal com ha destacat el secretari d’Estat David Forné, "les dades permetran millorar la seguretat viària, analitzar patrons de mobilitat ciclista i prendre mesures per promoure la seguretat i el benestar dels ciclistes a les carreteres", a més d’enviar alertes als usuaris de l’aplicació quan es trobin prop de la presència d’un ciclista.

D’aquesta manera, els ciclistes que vulguin podran compartir la seva ubicació en temps real a través de l’aplicació Beloo. Aquesta informació es traslladarà a Mobilitat i a través de l’aplicació aquells conductors que estiguin prop d’un ciclista rebran una notificació d’avís per prevenir accidents.

Les dades que rebrà Mobilitat seran anònimes i cedides de forma explicita pel ciclista que utilitzi l’aplicació. A més, el conveni no suposa cap cost econòmic per al Govern i la durada inicial prevista és d’un any. L’ús de la bicicleta és una pràctica cada vegada més comuna, tal com es demostra amb l’èxit de participació als circuits de BTT, l’afluència de ciclistes a les carreteres del país i la gran acceptació per part del públic que acudeix a l’arribada de ciclistes de grans competicions internacionals. Per aquest motiu "és fonamental poder garantir la màxima seguretat als usuaris", ha destacat Forné.

La iniciativa millora l’oferta de l’app de Mobilitat i s’uneix a les diverses decisions que el Govern ha implementat com ara els circuits saludables i sostenibles de comunicació viària al país, la creació de la xarxa de carril bici, les rutes de cicloturisme, el marcatge de recorreguts de BTT i les iniciatives encarades a la promoció de l’ús de mitjans mobilitat urbana. La voluntat és fomentar l’esport, l’estil de vida saludable i la mobilitat sostenible.

Beloo és una aplicació mòbil de seguretat per a ciclistes nascuda amb la missió principal de salvar vides en carretera compartint la ubicació de cada ciclista a temps real amb els vehicles més pròxims. L’aplicació permet crear la primera comunitat d'ajuda entre ciclistes, on poder demanar ajuda en cas d'emergència (caiguda, malestar, avaria) o notificar incidències en la via, entre altres funcionalitats com la detecció de caiguda automàtica o el seguiment per persones de contacte.