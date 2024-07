Andorra la Vella amplia la seva xarxa de desfibril·ladors a 17 unitats

Andorra la Vella ha ampliat la xarxa de desfibril·ladors de la parròquia i n'ha reubicat algun. Així, ha passat de quinze a disset aparells, amb noves ubicacions com són els horts de la gent gran i el parc inclusiu de la Margineda i n'ha reubicat un altre per situar-lo prop dels grans magatzem Pyrénées, a l'avinguda Meritxell. Així ho ha exposat la consellera de Gestió de Talent i de Persones, Eva Tadeo, que ha reivindicat la voluntat de continuar sent parròquia cardioprotegida. En el mateix sentit, el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, ha recordat que Andorra la Vella van ser "pioners" i de fet van ser els primers a obtenir el certificat de parròquia cardioprotegida fa més de quatre anys i ha valorat que això "reflecteix una inquietud i una consciència humana i una consciència social molt important". Actualment, el país compta amb sis de les set parròquies cardioprotegides i en total en tota la geografia del país hi ha 189 desfibril·ladors.

Tadeo ha subratllat que tot el personal del comú, a més, està format en primers auxilis i que de fet, els que treballen amb col·lectius sensibles com poden ser les escoles bressol o la gent gran fan un reciclatge cada dos anys mentre que la resta de treballadors es reciclen cada tres anys. L'acord amb la Creu Roja Andorrana inclou l'assessorament sobre quins llocs "eren més estratègics a l'hora d'instal·lar" els aparells i, de fet, segons ha completat Fernández, l'ONG fa la instal·lació, el manteniment dels aparells i també dona suport en formació, un aspecte que tant Tadeo com Fernández han subratllat.

Andorra la Vella és la parròquia que compta amb més aparells instal·lats i es destina una partida de 17.000 euros. La consellera comunal ha concretat que el cost s'ha incrementat una mica, ja que "la tecnologia" amb què compten els desfibril·ladors és "més eficient". En aquest sentit, el cap d'àrea de Serveis Centrals de la Creu Roja Andorrana, Joan Marc Martí, ha detallat que s'està duent a terme una prova pilot amb un "aparell econòmic" i que disposa d'una tecnologia que "agilitza moltíssim l'actuació del socorrista al lloc on ha de fer els socors de la persona que ha patit una aturada cardíaca". L'aparell està dotat amb una targeta SIM a l'interior i un cop activat fa una trucada d'emergència al SUM "i el rescatador pot estar totalment assessorat pel tècnic, la infermera o el metge que agafin el telèfon al centre regulador del SUM". Martí ha volgut incidir que es tracta d'una prova pilot, però que de moment està donant "bons resultats" i que compten amb el suport de la Creu Roja Catalunya que els ha cedit el projecte de cardioprotecció. El cap d'àrea de Serveis Centrals de la Creu Roja Andorrana ha aprofitat per incidir en el fet que es tracta d'un aparell "molt intuïtiu i molt senzill d'utilitzar", ja que fins i tot un infant "de vuit anys" el podria emprar. També ha remarcat que estan instal·lats en llocs amb gran afluència de gent, on es fa esport o on hi ha risc de patir alguna aturada cardíaca. Estan, per tant, ubicats "de forma estratègica". Martí també ha incidit en la importància de la formació i ha concretat que per cada aparell se sol formar un grup de deu persones, amb la qual cosa "Andorra la Vella optarà a 170".



Revisió salarial

D'altra banda, i quant a la revisió de les graelles salarials de forma global a la qual va apuntar la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, Tadeo ha manifestat que no s'ho havien plantejat si bé ha reconegut que han detectat que hi ha "llocs de treball que ens costa una mica cobrir-los" i ha afegit que "potser sí" que es faran algunes revisions, tot i que la qüestió "encara no està sobre la taula", informa l'ANA.