Dolsa manté que és "un honor" ser el responsable de no tirar endavant el projecte Grifols

El conseller de la minoria al Comú d'Ordino, Enric Dolsa, ha destacat avui durant la roda de premsa posterior a la sessió ordinària del Consell de la parròquia que "és un honor que el cap de Govern em mencioni personalment en l'assumpte de Grifols", establint un aclariment per voler tancar "definitivament" el tema amb la farmacèutica catalana; atribuint-se així com a un dels principals responsables que la multinacional no entrés al Principat.

En aquest sentit, Dolsa ha afirmat que coneixia de primera mà, per gent molt propera a l'empresa sanitària, que el projecte no continuaria endavant, tot i que Espot mantingués la realització de l'acord. El conseller ha sostingut que durant una reunió a Sant Cugat es va precisar que si el recurs entrava a Estrasburg, no es podria efectuar donada la situació internacional, i menys si es perdia perquè seria "un ridícul espantós" per a totes les parts.

Així mateix, Dolsa ha comunicat que durant les reunions per videoconferència es veia la situació positivament, ja que aquest recurs semblava que no entraria, malgrat ser aquest "un càlcul erroni donat que el dia 18 de juny no era l'últim termini, sinó el dia 20", trametent-se aquest finalment el dia 19 per ell mateix. Sobre el rerefons del projecte, Dolsa ha volgut contestar a Espot per recordar-li que a les grans empreses estrangeres hi ha certs temes que aquí "no es poden admetre".

"Per a nosaltres, que portem lluitant contra Grifols des de les eleccions nacionals, és una gran victòria", ha refermat la consellera de la minoria del Comú d'Ordino, Jordina Bringué, afegint que continuaran defensant la no entrada al país de les multinacionals, però si a través d'altres alternatives que puguin crear una inversió estrangera que estigui "regulada i controlada", ha conclòs.

Andorra Endavant qualifica d'"excelent notícia" la decisió

La presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, també es va pronunciar ahir al respecte sobre la no realització del pacte: "El fet que el projecte Grífols no es faci, per Andorra Endavant, és una excel·lent notícia tenint en compte que el pacte de socis firmat era inacceptable". Hi havia moltes coses que trontollaven en aquest contracte firmat entre Govern i Grifols, sobretot en la part confidencial en anglès", va explicar Montaner. Per aquest motiu, la presidenta d'AE va demanar a Batllia la nul·litat del Pacte de Socis en nom de consellera General no adscrita.

Seguint en aquest tema, Montaner va exclamar que "feia gràcia" que Govern els demanés a l'oposició de fer autocrítica quan havien sigut ells mateixos els que havien signat un contracte amb moltes irregularitats i amb el "regal d’un terreny pla amb poca excavació a fer durant 25 anys valorat a més de 14 milions d’euros i 200.000 € cada any durant 25 anys", va precisar.



La líder d'Andorra Endavant va anar més enllà recalcant que a part de les irregularitats contractuals, es tractava d'un projecte "ple de contradiccions" tenint en compte la reunió que es va dur a terme el juny del 2021 organitzada pel Govern i el director executiu de Grifols. Montaner va assenyalar la dualitat entre el ministre Martínez Benazet, qui deia que es faria "experiment in vitro" i passats 5 minuts, i el CEO de Grifols, qui va declarar-lo "in vivo".



Poc després de conèixer-se la negativa del projecte, AE va demanar a Govern que recuperés el terreny per fer projectes publicoprivats d’allotjaments a preu assequible i una residència multiservei per a la gent gran, així com altres projectes per donar qualitat de vida als ciutadans a un preu "raonable", concretava Montaner.

Els socialdemòcrates reclamen la manca de transparència de Govern

Finalment, el president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha explicat avui en una roda de premsa la "falta de transparència del Govern" encapçalat per Espot i el seu pla "entre amics" que ha portat al no acord amb Grifols i, per tant, la no realització del centre d'investigació que s'havia concretat a Ordino.

Així, Baró ha començat llegint el seu discurs detallant que el cap de Govern sempre pensa que el fet de discrepar en contra de les seves idees és un atac cap a ell, i que el PS l'únic que ha fet en l'assumpte Grifols ha sigut "posicionar-se amb un projecte en el qual creiem", no en l'empresa de Grifols en si, sinó en la diversificació econòmica que es busca pel país.

Seguint el seu al·legat, Baró ha manifestat que el problema d'aquest projecte que ha mantingut Govern amb Grifols ha estat "la manca de transparència" que els ha obligat a demanar la informació que no se'ls havia brindat, "sense costar-los res haver-nos parlat en privat de les dificultats que travessava el projecte", ha recalcat el president socialdemòcrata. Al mateix temps, ha destacat que la responsabilitat és dels que manen i subratlla els dubtes que ja els generava l'estat d'aquest pacte, sense entendre per què Govern "havia d'invertir en un consell d'administració o en un projecte concret", el qual s'enfocava, segons ells, des d'un prisma de negoci.

"Continuem sense comprendre per què el projecte efectuat entre la família Grifols (l'avi) i l'antic ministre de salut, Martínez Benazet, sigui l'aposta d'aquest Govern per a la diversificació econòmica", ha assenyalat Baró, matisant el "factor personal sobre el professional". Una idea que el portaveu del PS veu "entre coneguts" i elcausant de què el projecte finalment no tirés endavant.

Baró també ha posat sobre la taula la feina que va fer el seu partit l'any anterior amb el projecte de llei de recerca i innovació biomèdica, "oferint totes les garanties a la recerca científica i que s'establés com a una llei marc", per a no disposar així d'una sola llei específica que servís només pel projecte Grifols, sinó per "treballar en pro de la diversificació econòmica". En aquest sentit, el grup parlamentari del PS va encomanar un informe a una professora agregada del departament de medicina de la UB i els van avisar que el projecte "es quedava coix".

Per acabar, Baró ha explicat la seva abstenció al projecte de llei per "no estar en contra del mateix en si, sinó de les seves formes". A més, ha recordat les paraules del cap de Govern al gener d'enguany on afirmava que el projecte amb Grifols "es tirava endavant amb tota seguretat", sabent en aquells moments que travessava grans dificultats, tal com va especificar divendres passat la ministra d'Economia, Conxita Marsol.