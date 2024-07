Del Rio entrena a Vercors amb l’equip de França

Gina del Rio va estar entrenant a Vercors la setmana passada conjuntament amb l’equip de França, fent una setmana completa per fer volum i intensitat amb roller. La fondista va estar des del divendres 19 de juliol al divendres passat, 26 de juliol, a una estada ja més exigent en aquesta pretemporada. Aquests dies d’entrenaments els va combinar amb sessions de volum amb intensitat i algun simulacre d’esprint per treballar la tàctica, el posicionament en carrera i detalls tècnics per millorar sobre la neu.

Ara, l’esportista andorrana entrenarà i també tindrà dies de descans a casa, abans de marxar a Trondheim (Noruega), per disputar el Toppidrettsveka, on hi serà del 9 al 18 d’agost.