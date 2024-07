MoraBanc compra el 100% del capital del Banco Europeo de Finanzas

Lluis Alsina, conseller delegat de MoraBanc, ha destacat que "disposar d’un banc a Espanya ens permetrà oferir un servei integral als clients i cobrir millor les seves necessitats". Segons Alsina, "l’acord per a la compra de Tressis va ser el punt de sortida en el desenvolupament de la internacionalització comprès en el pla estratègic. La llicència bancària ens permetrà potenciar encara més les nostres capacitats a Espanya".

MoraBanc ha arribat a un acord per adquirir el 100% del capital del Banco Europeo de Finanzas S.A., que actualment és propietat d'Unicaja S.A. Aquesta operació, pendent de l'autorització de les autoritats reguladores competents, és un pas important en l'estratègia de creixement de llarg termini del banc andorrà.

