MoraBanc alerta sobre un intent d’estafa per suplantació d’identitat

MoraBanc ha detectat recentment un intent d’estafa mitjançant una pàgina web falsa que suplanta la pantalla d’accés a la banca online del banc andorrà. Aquesta pàgina, que apareix com a patrocinada als buscadors, és una estafa dissenyada per robar dades personals dels usuaris.

La pàgina web fraudulentament imitant el servei de MoraBanc pot ser identificada fàcilment, ja que l’URL no coincideix amb el domini oficial del banc. Per evitar ser víctima d’aquesta estafa, es recomana no accedir a la web de MoraBanc a través d’enllaços patrocinats i ser extremadament precauciós amb missatges rebuts per SMS, WhatsApp o correu electrònic que demanin informació personal.

Des de l'entitat recomanen que si algú sospita que ha introduït les seves dades a la pàgina web falsa, és crucial que es posi en contacte immediatament amb MoraBanc al telèfon 884 884. El banc realitzarà les comprovacions de seguretat necessàries per protegir les dades dels seus clients.

MoraBanc ha pres mesures immediates per desactivar l’amenaça i està informant activament la seva clientela a través de diversos canals de comunicació, instant-los a estar alerta davant de possibles intents d’estafa.