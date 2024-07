Biel Cuen tanca el curs amb cinc rècords d’Andorra

Finalitza la temporada regular de competició per als nedadors andorrans amb l'Open Internacional de Catalunya de Natació i 34è Trofeu Ciutat de Terrassa amb l’assistència de 390 nedadors i nedadores de 54 clubs amb 11 equips de països com Canadà, Suècia, Alemanya, Suïssa i França, tres federacions autonòmiques espanyoles i Andorra. Van participar els internacionals: Arnau Segarra, Tresa Vergés, Kevin Teixeira, i Biel Cuen, sent aquest darrer el més destacat amb cinc rècords d'Andorra.

Doncs, Cuen va arribar classificat en cinc proves i va disputar les finals A de les proves de 200 metres lliures (7è), 400 metres lliures (5è), 400 metres estils (4t) i la final B de la prova de 200 metres estils (2n finalista i 12è classificat de la general). Pel que fa al recompte de marques, va rebaixar el temps d’1:56,38 del seu rècord de 17 anys de l’1 de juny 2024, en la sèrie preliminar de la prova de 200 metres lliures amb un temps d’1:55,48. Posteriorment en la final A de la prova, va tornar a rebaixar la marca per situar-la en 1:54,36, que a més a més rebaixava quatre dècimes el temps del rècord absolut d’1:54,77 d’Hocine Haciane del 19 de novembre de 2005 a San Marino.

Cuen també va rebaixar la marca en la sèrie preliminar de la prova de 100 metres lliures amb un temps de 53,83 amb el qual va superar el seu rècord de 54,29 del 20 de gener de 2024 a Palma, classificant-se en 28a posició. El cinquè rècord va arribar a la prova de 400 metres lliures amb un temps de 4:02,21 (750 punts AQUA) amb el qual va superar en gairebé quatre segons el rècord de 17 anys de 4:05,62 d’Hocine Haciane del 4 de juny de 2003 a Malta.

Per la seva banda, Teixeira va finalitzar el curs de competició amb una final B (200 metres lliures: 3r finalista, 13è classificat de la general), dues proves de més de 760 punts AQUA, un rècord d’Andorra, i dues millors marques personals.

En aquest sentit, el nedador es va classificar 5è a la final a contrarellotge de la prova de 800 metres lliures, amb un temps de 8:15,02 i 761 punts AQUA, amb el qual va millorar en més de tres segons el seu record d’Andorra Absolut de 8:18,59 assolit el 31 de maig del 2024 a Aix-en-Provence. Pel que fa a la marca de la prova de 400 metres lliures (4:00,39 / 767 punts AQUA), Teixeira va finalitzar la seva sèrie preliminar al 3r lloc de la classificació, a tan sols una dècima del seu rècord absolut de 4:00,29 assolit en el Campionat d’Europa de Belgrad, el juliol passat.