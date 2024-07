Peña: "Treballaré fort per donar la meva millor versió"

L'FC Andorra ha presentat aquest matí una de les seves últimes incorporacions, Álvaro Peña, qui s'ha mostrat content per la seva arribada al país i ha assegurat que treballarà fort "perquè es vegi la meva millor versió". El migcampista, amb experiència al futbol espanyol, ha signat amb els tricolor per una temporada amb una altra d'opcional després de tancar etapa a l'Almere City holandès.

Demanat pels primers dies amb el seu nou conjunt, el nouvingut ha esmentat que les sensacions són molt bones: "Estem agafant ritme i les idees del míster, i estem amb moltes ganes que comenci el curs". El basc ha indicat que ha aterrat al Principat perquè el projecte tricolor "és molt ambiciós i vol fer les coses bé", així com la proximitat amb la seva família.

Com la resta de darrers fixatges, Peña ha reconegut que la fita és l'ascens: "Volem tenir opcions al maig de poder celebrar coses boniques, però no ens hem de tornar bojos i s'ha d'anar a poc a poc". De la mateixa manera, ha destacat que la Primera RFEF és una competició molt dura en la qual per assolir els objectius "s'ha de treballar molt de valent des d'ara mateix". Cal destacar que el de Bilbao es va formar al futbol formatiu de l'Athletic Club, amb qui va arribar a debutar a l'Europa League amb Marcelo Bielsa a la banqueta, tot i que després de dos cursos al filial va començar el seu pelegrinatge per diferents equips de 2a Divisió – a part de dues temporades al Racing de Santander, a 2a B –. Així, farà el seu debut a Primera RFEF amb l'FC Andorra.

En darrer lloc, el jugador s'ha descrit a si mateix com un migcampista dinàmic: "M'agrada el contacte amb l'esfèric, també ser agressiu sense ell i robar a dalt".