Encamp celebrarà la festa major amb un programa per a tots els públics

Encamp ha presentat els actes de la festa major de la Mare de Déu d’Agost que enguany tindrà lloc el 14, 15 i 16 d’agost amb una oferta d’activitats pensada per a tots els públics. Així, la festa major començarà el dimecres 14 d'agost amb el tradicional repic de campanes que es farà des de Santa Eulàlia, continuarà amb una cercavila amb la Txaranga Bsumeta que s’iniciarà a plaça dels Arínsols i farà un recorregut pel poble. La nit s'iniciarà amb el sopar del jovent, que té un cost de 25 euros i les inscripcions s’han de fer a l’oficina de turisme d’Encamp.

La música agafarà el protagonisme a l'aparcament de Sant Miquel. Primer serà el torn del grup de versions Rumband i continuarà amb la Festa Flaix FM amb Sergi Domene. El ritme seguirà amb la sessió del DJ Shin d’ADIPMA i el final de festa serà a càrrec de Benne Ducks d’ADIPMA.

El segon dia de celebració, el 15 d'agost, s’iniciarà ben d’hora amb l'emblemàtic concurs de pesca el qual recupera la ubicació tradicional a l’estany del Cubil. La sortida serà des del Funicamp a les 09.30 hores i el concurs serà d’11.00 a 15.00 hores. Les inscripcions es podran fer per internet a comuencamp.ad a partir d’aquest dimecres 31 de juliol.

Durant tot el dia, el passeig de l'Alguer serà el centre de diversió per als més petits amb els inflables aquàtics Wipe Out Splash. Al migdia se celebrarà la missa de la Mare de Déu d’Agost en honor a Santa Maria a l'església de Santa Eulàlia i, ja a la tarda, el Rally Sorpresa a l'aparcament de Sant Miquel serà el punt de trobada per als més joves. El ball pels padrins amb Duet Atrium a la plaça dels Arínsols tancarà la tarda i vespre. A la nit, actuaran el grup de versions Soulstorm, després hi haurà sessió de DJ Moncho i es tancarà el dissabte amb la Festa RAC105 amb Ernest Codina i Mon DJ a l’aparcament de Sant Miquel.

El darrer dia de festa, el 16 d'agost, continuaran les activitats infantils al passeig de l'Alguer durant tot el dia i, al migdia, se celebrarà la missa en honor a Sant Roc, vot de poble. Posteriorment, hi haurà l’entrega de plaques en homenatge a la gent gran de la parròquia a casa comuna per part de la comissió de festes i representants comunals. La festa major d’Encamp tancarà amb una sessió de 'tardeo' amb DJ Moncho a la plaça de Sant Miquel.



AFECTACIONS A LA CIRCULACIÓ

Amb motiu dels actes de celebració de la festa major, el dimecres 14 d’agost, durant la cercavila, el trànsit per a vehicles quedarà restringit de les 19.30 fins a les 22.00 hores a l’avinguda de François Mitterrand des de la rotonda de Prat de Genil fins a la cruïlla de la plaça dels Arínsols, excepte els busos de les línies regulars i L’Uclic que seguiran continuaran amb normalitat.