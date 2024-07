Activada una prealerta per altes temperatures al centre i sud del país

Pel que fa al risc d’incendis, es manté el nivell 1 només a la zona sud del país fins als 2.000 metres i el nivell 0 a la resta del país. El Cos de Bombers explica que les elevades temperatures i baixes humitats dels darrers dies han esborrat l'efecte de precipitació del passat 25 de juliol. La dinàmica ha de continuar els propers dies, per tant, la tendència és que els nivells es mantinguin o s'incrementin.

El fenomen s’allargarà fins dijous amb el màxim previst entre aquest dimarts i dimecres, amb valors que es poden enfilar fins als 36 graus. A més, les mínimes també quedaran altes, sobretot a les àrees d’influència urbana, i no es descarta continuar registrant nits tropicals (temperatura mínima superior a 20 graus) en algunes zones del país. Al nord, l’avís es manté groc, ja que la massa d’aire es pot veure lleugerament refrescada pels ruixats puntuals d’aquesta tarda. Així i tot, les màximes també superaran els 30 graus a 1.500 metres.

El departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest dimarts un avís taronja per onada de calor que comportarà l’assoliment d’altes temperatures al centre i sud del país des d’aquest mateix dimarts i fins dijous.

Per El Periòdic

