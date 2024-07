Detinguda a Sant Julià de Lòria per intentar clavar una fletxa a la seva parella

També a Sant Julià, el cos de seguretat ha arrestat poc després de les 05.00 hores un conductor de 23 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 2,36, arran d’un accident de danys materials en què no s’hi ha vist implicat cap altre vehicle.

La Policia ha detingut la matinada d’aquest dimarts, a Sant Julià de Lòria, una dona de 48 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir la seva parella al domicili que comparteixen. Durant l’agressió, la dona hauria intentat clavar-li una fletxa.

Per El Periòdic

