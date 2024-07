Andorra publica xifres del segon informe de sostenibilitat dels bons verds i socials

El Govern ha fet públic el segon informe de sostenibilitat corresponent a l’emissió internacional de bons verds, socials i sostenibles, que es va efectuar el 2022. El 2021 el Principat va emetre deute internacional per primer cop en la seva història per un valor de 500 milions d’euros a través de bons anomenats socials i sostenibles. Atès l’èxit de la primera emissió, el Ministeri de Finances va fer una nova emissió de bons a la primavera del 2022 per un valor de 500 milions d’euros.

D’acord amb el marc de sostenibilitat que regeix el deute públic internacional i amb la voluntat de transparència financera, es fa públic el segon informe explicatiu de les inversions efectuades durant el període corresponent. En l’informe es detalla que en el període 2019-2023, 332,21 milions d’euros s’han destinat a enfortir l’estat del benestar; d’entre els quals es destaca la salut amb un 36% d’aquesta dimensió, la promoció i l’empoderament socioeconòmic amb un 36%; i l’educació amb un 13%.

D’altra banda, 36,03 milions d’euros s’han destinat en l’àmbit de la sostenibilitat, d’entre els quals sobresurt l’impuls de l’economia circular (5%), el desplegament de projectes que contribueixin a la millora de la qualitat de l’aigua i al sanejament d’aigües residuals (2,2%) i la gestió dels recursos naturals i la protecció de la biodiversitat (1%).

L’informe es basa en la transparència per proporcionar informació fiable sobre les inversions i el seu impacte. En aquest sentit, Andorra proporciona un alt nivell de detall sobre les despeses pressupostàries i la gestió de les finances públiques, segons el document.

Andorra ha optat per instruments de finances sostenibles en el marc de l'estratègia de finançament internacional del seu deute. Aquesta estratègia és crucial per mantenir la confiança dels inversors i assegurar que les pràctiques financeres contribueixin positivament a assolir els objectius de sostenibilitat globals.