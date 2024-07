Doria accedeix a les semifinals de canoa

Després del tercer lloc en la primera màniga de canoa individual, Mònica Doria ha clos la segona en la tercera plaça general i accedint a les semifinals de la disciplina. Doncs, en la segona baixada l'andorrana ha registrat un crono de 151.68 segons, després de sortir penalitzada amb 54 segons per tocar en la porta 2 i 6, i saltar-se la 5. La següent ronda de canoa individual tindrà lloc demà a partir de les 15.30 hores, mentre que la final està programada a les 17.30 hores.

Per Pol Forcada Quevedo

