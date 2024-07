El Govern tanca cautelarment el programa Renova 2024 per excés de sol·licituds

El programa Renova, l’eina més utilitzada per fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica a l’habitatge, ha esgotat la seva partida pressupostària de dos milions d’euros per al 2024. Des de l’obertura de la convocatòria a l’abril fins al juliol, s’han rebut 257 sol·licituds per un import total de 2.652.654,058 euros, superant àmpliament el pressupost disponible. A causa d’aquest excés de demandes, el Govern ha decidit tancar cautelarment la convocatòria per evitar que moltes sol·licituds no puguin ser ateses.

Malgrat que la convocatòria es va obrir a l’abril, gairebé la meitat de les sol·licituds ja han estat valorades gràcies a la nova aplicació digital que permet una gestió més eficient. Aquesta millora ha accelerat la resposta als ciutadans.

Un cop valorades totes les sol·licituds i atorgats els imports corresponents, el Govern considerarà la possibilitat de reobrir el programa si no s’ha esgotat la partida prevista. Les sol·licituds no ateses per manca de pressupost i que compleixin tots els requisits documentals podrien ser represes en una convocatòria eventual el 2025.