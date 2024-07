La Trenca rep a Colm Tóibín, figura cabdal de la literatura anglosaxona

La Trenca rep aquest estiu la visita de l’escriptor irlandès Colm Tóibín, qui presentarà el seu treball 'Long Island', l’esperada segona part de 'Brooklyn', la seva novel·la més coneguda que ha estat traduïda a més de 30 idiomes i adaptada al cinema. També va guanyar el Premi Costa Book. Així doncs, Tóibín dialogarà amb l’escriptor Albert Villaró el proper 7 d'agost al soterrani de la Trenca.

La novel·la presenta un nou exercici de narrativa magistral de Tóibín, en la qual ens reunim amb Eilis Lacey, l’heroïna del seu gran èxit de vendes 'Brooklyn', 20 anys després dels fets, als anys 70, Eilis està vivint amb el seu marit, Tony Fiorello, i els seus fills en una casa a Long Island, massa a prop dels seus sogres.

Una notícia impactant impulsa Eilis de tornada a Irlanda, a un món que ella creia que feia molt de temps que havia deixat enrere i a maneres de viure, i estimar, que creia haver perdut per sempre. La protagonista es troba de sobte desenterrant antics sentiments i qüestionant-se si pot continuar vivint la vida plàcida que ella mateixa ha construït.



SOBRE L'AUTOR

Colm Tóibín (Enniscorthy, 1955) és considerat una de les figures literàries més rellevants d’Irlanda i, per extensió, de tot l’àmbit d’expressió anglosaxona. La seva obra comprèn la novel·la, la narrativa breu, l’assaig, el teatre i la crítica literària. Va viure tres anys a Barcelona (1975-1978) i d’aquesta experiència en va sortir 'El Sur' (emecé). Ha estat nominat tres vegades per al premi Booker, i ha estat guardonat amb premis tan prestigiosos com l’IMPAC i l’E.M. Foster. La seva obra s’ha traduït a més de 30 idiomes.

En català, ha publicat 'Brooklyn' (2010), 'El testament de Maria' (2014), 'Nora Wester' (2016), 'La casa dels noms' (2017), 'Mares i fills' (2019) i 'El Mag' (2022), a partir de la figura de l’escriptor Thomas Mann. Ara presenta 'Long Island', l’esperada seqüela de 'Brooklyn'.