Coma no descarta apujar els sous dels treballadors del Comú

La cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, no descarta pujar als sous als treballadors del Comú ordinenc. Ara bé, tal com ha anunciat aquest dimarts davant d'una pregunta formulada per la premsa, aquesta decisió dependrà d'una auditoria que realitzarà una empresa externa amb l'objectiu de valorar els llocs de treball de la corporació: "Així ho vam aprovar en junta de Govern. Ells decidiran si realment allò que s'està cobrant per cada lloc de treball és pertinent o no", ha concretat. Coma també ha comentat que hi havia una queixa per part dels empleats, qui consideren que els sous són baixos: "Si s'acaben apujant els sous dels treballadors, també s'apujaran els dels cònsols", ha indicat, afegint que "aquest tema està molt encasellat dins de l'administració, on no es poden posar els sous en funció del que et sembli. Per això hem pensat que contractant una empresa privada estarà més reglamentat".

De fet, tal com es va publicar al BOPA el passat dimecres, es tracta d'un projecte que constarà de tres fases, que durarà quatre mesos, que tindrà un pressupost de 50.000 euros, i els primers resultats s'esperen durant el primer semestre de 2025.

Tal com s'informa des del Comú d'Ordino, els objectius de l'inventari i manual dels llocs de treball són facilitar el coneixement de les funcions de cada lloc de treball, responsabilitats i altres característiques; suport en les tasques de supervisió i coordinació; establir les bases de la selecció i vinculació del personal (tenint en compte el mèrit de la idoneïtat personal); contribuir al desenvolupament eficient del sistema d'avaluació, retenció, promoció i canvis subjectes a la carrera professional; detecció de necessitats de capacitació i contribuir al desenvolupament d'un sistema de registre, control i informació de la gestió de recursos humans, informa l'ANA.