L'oposició ratifica parcialment la llei Òmnibus

El president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha manifestat aquest matí a la capital que la llei Òmnibus s'haurà d'analitzar en funció de com acabi sent el seu resultat. "Tenim una comissió d'habitatge amb la que hem establert diverses reunions i que reprendrem al setembre", ha subratllat, matisant que es concretaran els seus detalls passats l'estiu.

A banda d'això, Baró ha tret pit destacant que les propostes que havien llançat al seu partit feia sis o vuit anys, ara "les estan posant en marxa", demanant-se que no se sabrà mai "què hagués passat si els haguessin fet cas abans". El president socialdemòcrata també ha comentat que un cop estigui establerta la llei, "s'haurà d'anar més enllà" perquè aquesta no es quedi massa curta.

Precisament ahir va ser la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, qui també va reflexionar sobre aquest assumpte recalcant que "no podrem votar la llei, simplement participarem en la millora del text, però no la ratificarem de cap de les maneres", va concretar, en cas que es conservi la cessió obligatòria pel que fa als pisos buits, ja que es veu des d'AE com un "intervencionisme excessiu", el qual portarà un efecte revés al dret a la propietat.