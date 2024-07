Ortega: "Fitxar pel MoraBanc és un pas molt important en la meva carrera"

Després de la presentació de Ferran Bassas, el MoraBanc Andorra ha procedit amb el que va ser el primer fitxatge de la temporada, Chumi Ortega, a la seu central del seu màxim patrocinador. I és que l’exjugador del Zunder Palència ha volgut posar-se als aficionats tricolor a la butxaca iniciant la roda de premsa amb unes paraules en català, esmentant que «està encantat d’estar aquí». Amb el murcià ha estat present el General Mànager del club, Francesc Solana.

«El fet d’arribar al MoraBanc Andorra per mi és un pas molt important en la meva carrera», ha declarat el jugador. Un dels factors clau de la firma definitiva pel club pirenaic va ser la confiança que van dipositar des del principi tant Solana com l’entrenador Natxo Lezkano. «No vaig tenir cap dubte en venir a un club com aquest», ha confirmat. Pel que fa a l’aspecte tècnic del jugador, Ortega ha mencionat que aterra a l’equip per treballar com «ho he fet durant tota la meva vida, que és el que m’ha fet arribar aquí». A més, ha qualificat de «privilegi» poder compartir vestuari amb els seus companys, amb els quals té moltes ganes d’aprendre i poder arribar a ser un actiu segur per al conjunt.

Per la seva part, Solana ha comentat que «teníem clar que ell havia de ser un dels nostres perfils exteriors». Tant és així, que la directiva es va avançar a l’inici del mercat per assegurar-se la presència del murcià, qui va acceptar la proposta. «Ell ens veu com el lloc ideal per refermar-se a la lliga i fer aquest pas endavant en la seva trajectòria», ha conclòs el General Mànager.