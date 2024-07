El llibre d'actes recuperat del Consell General ja es pot consultar en línia

El llibre és consultable, tant a la base de dades de l'Arxiu Nacional com a la plataforma Arxiu en línia.

El llibre d'actes del Consell General abasta del 28 d'octubre del 1743 al 9 de maig del 1864. És un volum compost de 19 quadernets que conformen un total de 450 folis i cinc documents solts. Les mides són 340 x 235 x 120 mm (llarg x ample x gruix) i el paper és verjurat. Té una enquadernació flexible amb cosit arxivístic senzill de puntada llarga sobre reforços externs de pell. La tanca té forma de botó i està feta de pell (badana) amb l'ànima de pergamí, i hi ha restes dels cordills de dues tanques.

El primer pas del tractament ha estat la descripció del llibre d'actes com a part del fons de l'Arxiu de les Set Claus i el registre a la base de dades de l'Arxiu Nacional. El procés de restauració ha estat la part més complicada del tractament: s'han hagut de netejar una part important dels folis del llibre i s'ha fet la reintegració de suport en aquells folis que tenien parts trencades; també l'enquadernació en pergamí ha requerit tractament, s'ha netejat i s'ha reconstruït la solapa amb una peça de pergamí nou, així com amb les dues tanques que tenia.

El llibre d'actes del Consell General, el qual abasta el període que va de l'any 1743 al 1864, ja es pot consultar en línia des d'aquest dimarts. Finalitza així el seu tractament que va començar el 19 de març, quan el llibre va ingressar temporalment a l'Arxiu Nacional per dur a terme els treballs de restauració, descripció i digitalització d'aquest.

